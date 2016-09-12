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​محافظ المنيا يتفقد عزبة عاصم عقب حدوث اشتباكات

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​محافظ المنيا يتفقد عزبة عاصم عقب حدوث اشتباكات ​محافظ المنيا يتفقد عزبة عاصم عقب حدوث اشتباكات

اللواء عصام البديوي محافظ المنيا

قام اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، بتفقد عزبة عاصم التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير بمركز المنيا، وذلك عقب المشاجرة التي وقعت بالقرية بين طرفين بسبب التسابق علي أولوية المرور، مما نتج عنه تراشق الطرفين بالحجارة، وقد أسفرت الأحداث عن إصابة مواطن من ابناء القرية، وتهشم زجاج سيارة تصادف وجودها اثناء المشاجرة إلى جانب إحراق عشة ونخلتين.

تفقد المحافظ الخسائر التي أسفر عنها الحريق، كما تابع خلال زيارته للقرية أعمال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، واطمئن إلى الإجراءات المحكمة التي تم اتخاذها، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل، وتم ضبط عدد من الجناة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المعنية وجاري حاليًا ضبط باقي الجناة ، وقد عاد الهدوء للقرية.

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