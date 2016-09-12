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روسيا: نسعى لإجراء محادثات مع مصر لحل مشكلة القمح

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روسيا: نسعى لإجراء محادثات مع مصر لحل مشكلة القمح روسيا: نسعى لإجراء محادثات مع مصر لحل مشكلة القمح

ارشيفية

أعلن أليكسي أليكسينكو، مساعد رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، أن بلاده تسعى لإجراء محادثات مع بشأن إمدادها بالقمح الروسي.

وقال أليكسينو، اليوم الاثنين، للصحفيين: “خططنا لإجراء محادثات مع زملائنا المصريين، هذا الأسبوع، سنتوصل لاتفاق خلال اللقاء”. مؤكدًا أن الهيئة الروسية مستعدة لأي شكل من المفاوضات، إن كانت من خلال زيارة وفد ممثل لها، أو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وتوقفت مصر التي تعد من المشترين الرئيسيين للقمح الروسي في العالم، في فصل الربيع عن شراء القمح عن طريق المناقصات بسبب شروط السلطات المحددة لتوريد الحبوب.

وأصرت مصر على منع دخول شحنات القمح الروسي المصابة بفطر الإرجوت، ولكن ضمان غياب الفطريات بشكل كامل يكاد يكون من المستحيل، ما دفع تجار الحبوب إلى رفض المشاركة في المناقصات المصرية لشراء القمح أو الحبوب بسعر مبالغ فيه.

علمًا بأن المعايير الدولية تسمح بمستوى إصابة بهذا الفطر تصل إلى 0.05 % في واردات القمح.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج القمح الروسي إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق هذا العام ما يجعل الصادرات إلى مصر أكثر أهمية من المعتاد.

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