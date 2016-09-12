«ترامب»: آمل أن تتعافى «كلينتون» لأراها في المناظرة

كشف مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، في معرض تعليقه على الحالة الصحية لمنافسته الديمقراطية، عن خضوعه لفحوصات طبية قبل أيام عدة.

وردًا على سؤال بشأن تعرض هيلاري كلينتون لوعكة صحية خلال مراسم إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر، أمس الأحد، قال ترامب “آمل أن تتعافى وتعود للدرب وأن أراها في المناظرة”.

كما أردف المرشح المثير للجدل قائلا، في المقابلة الهاتفية مع “فوكس نيوز”، إن “صحة المرشحين مسألة هامة”، قبل أن يكشف عن خضوعه لفحوصات طبية الأسبوع الماضي.

وتعهد الرجل، البالغ من العمر 70 عاما، بإصدار معلومات تفصيلية عن صحته، وقال “عندما تظهر الأرقام (في إشارة إلى نتيجة الفحوصات الطبية) سأصدر أرقامًا دقيقة جدا جدا”.

يشار إلى أن كلينتون، التي تصغر ترامب بعام واحد فقط، كانت قد ألغت زيارة انتخابية إلى ولاية كاليفورنيا، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تبين أنها ناجمة عن إصابتها بالتهاب رئوي، وفق أطبائها.