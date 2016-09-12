أخبار عاجلة

بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين -
وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش -
الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«ترامب»: آمل أن تتعافى «كلينتون» لأراها في المناظرة

Google+ Print
«ترامب»: آمل أن تتعافى «كلينتون» لأراها في المناظرة «ترامب»: آمل أن تتعافى «كلينتون» لأراها في المناظرة

دونالد

كشف مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، في معرض تعليقه على الحالة الصحية لمنافسته الديمقراطية، عن خضوعه لفحوصات طبية قبل أيام عدة.

وردًا على سؤال بشأن تعرض هيلاري كلينتون لوعكة صحية خلال مراسم إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر، أمس الأحد، قال ترامب “آمل أن تتعافى وتعود للدرب وأن أراها في المناظرة”.

كما أردف المرشح المثير للجدل قائلا، في المقابلة الهاتفية مع “فوكس نيوز”، إن “صحة المرشحين مسألة هامة”، قبل أن يكشف عن خضوعه لفحوصات طبية الأسبوع الماضي.

وتعهد الرجل، البالغ من العمر 70 عاما، بإصدار معلومات تفصيلية عن صحته، وقال “عندما تظهر الأرقام (في إشارة إلى نتيجة الفحوصات الطبية) سأصدر أرقامًا دقيقة جدا جدا”.

يشار إلى أن كلينتون، التي تصغر ترامب بعام واحد فقط، كانت قد ألغت زيارة انتخابية إلى ولاية كاليفورنيا، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تبين أنها ناجمة عن إصابتها بالتهاب رئوي، وفق أطبائها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي