أخبار عاجلة

بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين -
وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش -
الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ربة منزل تسدد ٥ طعنات لأحد أقاربها بسبب "منشر غسيل"

Google+ Print
ربة منزل تسدد ٥ طعنات لأحد أقاربها بسبب "منشر غسيل" ربة منزل تسدد ٥ طعنات لأحد أقاربها بسبب "منشر غسيل"

>كتب إبراهيم أحمد

لم تجد ربة منزل أمامها بعد منع أحد أقاربها لها من استخدام منشر الغسيل الخاص بشقته ، إلا السكين، وانهالت عليه بالطعنات فى أنحاء متفرقة من جسده، وتم ضبط المتهمة وإحالتها إلى النيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الشرابية بلاغا من مستشفى الدمرداش باستقبالها "على م ح ا" 73 عاما، بالمعاش، والمصاب بجروح طعنية بالصدر والظهر والقدم واليد اليمنى وجرح قطعى بالوجه، ولا يمكن استجوابه.

 

انتقل رجال المباحث و تبين من خلال الفحص حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وزوجة نجل شقيقه " إ ا ع "  36 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان ، بسبب خلافات عائلية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدت خلالها المتهمة على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين " محدثا ما به من إصابات.

 

وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطها وبحوزتها السلاح الأبيض المستخدم فى الحادث و بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب رفض المجنى عليه السماح لها باستخدام منشر الغسيل الخاص به وتحرر عن ذلك  المحضر رقم  7084 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365