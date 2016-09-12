ربة منزل تسدد ٥ طعنات لأحد أقاربها بسبب "منشر غسيل"

لم تجد ربة منزل أمامها بعد منع أحد أقاربها لها من استخدام منشر الغسيل الخاص بشقته ، إلا السكين، وانهالت عليه بالطعنات فى أنحاء متفرقة من جسده، وتم ضبط المتهمة وإحالتها إلى النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الشرابية بلاغا من مستشفى الدمرداش باستقبالها "على م ح ا" 73 عاما، بالمعاش، والمصاب بجروح طعنية بالصدر والظهر والقدم واليد اليمنى وجرح قطعى بالوجه، ولا يمكن استجوابه.

انتقل رجال المباحث و تبين من خلال الفحص حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وزوجة نجل شقيقه " إ ا ع " 36 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان ، بسبب خلافات عائلية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدت خلالها المتهمة على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين " محدثا ما به من إصابات.

وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطها وبحوزتها السلاح الأبيض المستخدم فى الحادث و بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب رفض المجنى عليه السماح لها باستخدام منشر الغسيل الخاص به وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7084 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.