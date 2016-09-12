البدري يتحدث لـ في الجول عن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي.. ورسالة للصفقات

أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي أن فريقه بات جاهزا للموسم الجديد الذي يفتتحه بمواجهة الإسماعيلي يوم السبت المقبل.

ويسعى الأهلي للحفاظ على لقب الدوري حسب تصريحات البدري، والذي أضاف لـFilGoal.com أنه مستقر بشكل كبير على تشكيل الفريق أمام الدراويش.

وقال البدري لـFilGoal.com: "المعسكر الذي انتهى أمس الأحد، بالإضافة لوديتي الشمس والشرقية، حققوا أهدافي في تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا".

وستتجه الأنظار للتشكيل الأول الرسمي في ولاية البدري الثالثة، وعن هذا الأمر يعلق "أنا مستقر بالفعل على التشكيل. سيتكون من اللاعبين اللذين أراهم أكثر قدرة ومهارة على تمثيل الأهلي والذين قدموا أفضل مستوى خلال معسكر الإعداد".

وأكد "لن يبقى لاعب مقيد حبيسا لدكة البدلاء. الدوري طويل وأحتاج جميع العناصر".

ووجه حسام البدري رسالة إلى صفقات الأهلي الجديدة، محمد الشناوي وعلي معلول وأكرم توفيق وميدو جابر وجونيور أجاي ومروان محسن حيث قال: "اندماج هؤلاء ودخولهم للتشكيل الأساسي يتطلب إثبات الذات وبذل كل ما في وسعهم، والأمر ينطبق أيضا على اللاعبين الذين لم يشاركوا في الموسم الماضي".

أهداف الموسم

وعن أهدافه الموسم الحالي، قال البدري "هدفي هذا الموسم هي الأهداف الاستراتيجية العادية، الفوز بكل البطولات وبناء فريق قوي يحتكر المواسم المقبلة".

واستدرك البدري "الإسماعيلي فريق قوي ومحترم، مواجهته لت تكون سهلة أو بسيطة، كما أن المنافسة معه معروفة وتاريخية".

وواصل "الدراويش لن يتأثرون بظروف تغيير الإدارات أو أي أزمات".

وأتم "الأهلي سيلعب على الفوز وحسم تلك المواجهة حتى تكون انطلاقة قوية لنا في الدوري".