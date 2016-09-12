حكايات #في_الدوري -عندما فاز الزمالك باللقب لأول مرة.. وقرار الرئيس عبد الناصر

"صرح من صروح كرة القدم في مصر ينهار" كان هو المانشيت الرئيسي في كل الصحف الرياضية أوائل الستينات عن الزمالك بعد قرار وزاري باسترداد أراضي مصلحة الأملاك الأميرية التي من ضمنها موقع البيت الأبيض في وسط البلد.

ربما كان التغيير الجذري في القلعة البيضاء طال حتى مسيرة بدأت بحصد لقب الدوري.

فهل تعرف ما هى القصة في المرة الأولى التي يفوز بها الزمالك بلقب الدوري الممتاز؟ .. هذا ما يحكيه FilGoal.com..

التاريخ: 1960

تبدو الإمكانيات المادية في ذلك الوقت قليلة لذلك تم اللجوء إلى عبد اللطيف أبو رجيلة المليونير الشهير ليتولى رئاسة النادي، لكن تأتي العاصفة بقرار الوزارة بنقل مقر الزمالك إلى ميت عقبة.

خشى الجميع وقتها من اختفاء النادي بسبب كثرة البيوت التي تحيط بمقر الزمالك وقيام الجماهير بمتابعته من شرفات وأسطح المنازل، وقتها سلطت صحيفة الأهرام الضوء على الأزمة في موضوع مطول للحديث عن تفاصيلها.

بعد ذلك قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر باستدعاء سعد الدين متولي كبير الياوران ونائب رئيس الزمالك لبحث الأزمة، وبعد الاجتماع قرر الرئيس تكليف أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف بإنهاء الأمر ليحصل النادي على قطعة أرض أكبر من الأوقاف في نفس الموقع وكان عليه سرعة التجهيز لاستكمال المنشآت.

بل وساعد لاعبو الفرق المختلفة في الزمالك في نقل أنقاض النادي القديم إلى المقر الجديد للاستفادة منها.

ولكن

لم يكن ذلك هو هدف عبد اللطيف أبو رجيلة بل كان حلم حصد لقب الدوري هو الهدف الأسمى له، وعليه تم التعاقد مع المدرب اليوغسلافي إيفان، وتولى محمد حسن حلمي "زامورا" ومحمد لطيف الأمور الإدارية الخاصة بالفريق.. وانطلق الدوري في 13 سبتمبر.

مشوار الدوري

افتتح الزمالك مشواره في المسابقة بالوفز على السكة الحديد بهدف للراحل عصام بهيج.. ثم فوز بأربعة أهداف مقابل هدف على طنطا.. وانتصار بثلاثة أهداف على الاتحاد لكن التعثر كان ينتظر الفارس الأبيض في الجولة الرابعة بالتعادل مع القناة.

التعادل تزامن مع قرار نور الدالي في رغبته في ترك النادي معترضا على تدخلات حسن حلمي في الأمور الفنية بقرار من رئيس النادي، إلا أنه تم عقد جلسة بينه وبين حلمي ليستمر الدالي بعدها.

ويدخل الزمالك في مواجهة أمام الأولمبي السكندري ويفوز بنصف دستة أهداف، ثم توالت الانتصارات قبل أن يتفاجأ الجميع بقرار من نبيل نصير الناشيء حينها بالسفر إلى الخليج للاحتراف وتقاضى خمسة وعشرون جنيهاً مقدم عقد.

لكن في المطار كانت المفاجأة حيث وجد محمد حسن حلمي ومحمد لطيف واصطحباه لمنزل أبو رجيلة الذي قام بحل أزمة اللاعب بتعيينه في شركة خطوط القاهرة، ووعده بالحصول على فرصة الظهور في الفريق الأول بعد أن كان يجد صعوبة في المشاركة بسبب كثرة اللاعبين المميزين في مركزه بالزمالك.

افتتح الزمالك الجولة الثانية بالفوز على السكة الحديد بأربعة أهداف لكن الفريق خرج فائزاً ومهزوماً بالعديد من الإصابات، ولعب الزمالك وخسر أمام طنطا قبل أن يستعيد عافيته في الجولة التالية بالفوز على الاتحاد السكندري.

ويظل الزمالك في صراع مع الترسانة على القمة بفارق نقطة بعد تعادل الأبيض أمام القناة، لكن الزمالك اطمئن بالقضاء على فرص الأهلي في المنافسة على اللقب نهائياً بعد خسارته في القاهرة أمام غزل المحلة، لترتفع حظوظ الأبيض أكثر بعد الفوز على اتحاد السويس.

السفاح

"في الوقت الذي كان فيه معركة بين رجال الأمن والسفاح الشهير محمود أمين سليمان، كان الزمالك في معركة مع الأولمبي بالإسكندرية، وعندما صوب الملازم صفوت ثابت سوريال مسدسه تجاه السفاح فلقى مصرعه كان الزمالك يصوب تجاه مرمى الأولمبي بهدفي رأفت عطية".. كان هذا التشبيه الذي ذكرته إحدى التقارير الصحفية عن قوة الصدام بين الزمالك والأولمبي في الإسكندرية..

المواجهة التالية كانت ضد الترسانة في دربي ميت عقبة، كان يحمل اهتماما بالغا خاصة أن الشواكيش هو المنافس الأول للزمالك على هذه البطولة، لكن الأبيض فاز بثلاثية نظيفة.

وبات الزمالك يحتاج للتعادل فقط ضد الأهلي في المباراة التالية ليتوج باللقب لأول مرة في تاريخه.

نحن الآن في 27 مايو 1960

موعد مباراة القمة، "كانت أشبح بالحرب بين طائرتين المصريتين والإسرائيليتين فوق منطقة القسيمة بسيناء، ورغم خوض الزمالك المباراة بعشر لاعبين بعد مرور ربع ساعة بعد إصابة علي عبد الباقي، إلا أن الرغبة في الفوز وتحرير الدرع لينتقل إلى ميت عقبة عوض النقص العددي."

هذا ما وصف بصحيفة الأهرام.

وأصيب ألدو حارس الزمالك في حاجبة الأيسر بعد صدام مع صالح سليم لاعب الأهلي.

بدأ الزمالك بالتسجيل في الدقيقة 34 بعد تمريرة من نبيل نصير من رأفت عطية، ثم استقرت في النهاية بين قدمي خليل سعيد ليسجل في مرمى طلعت عبد الحميد حارس الأحمر، وانتهى الشوط بهذا التقدم.

وفي الشوط الثاني وبمرور خمس دقائق فقط، كرة من نبيل نصير إلى خليل سعيد.. سددها مباشرة على الطائر لتستقر في الشباك الحمراء.. لم يشفع بعدها هدف صالح سليم شيء ليحقق الزمالك لقب الدوري رسميا برصيد 28 نقطة بفارق نقطة عن الترسانة، وحل الأهلي ثالثا برصيد 22 نقطة.