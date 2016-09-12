مؤمن سليمان يجهز ستانلي لمواجهة الوداد

بدأ مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك في تجهيز النيجيري ستانلي أوهاويتشي مهاجم الفريق المنضم حديثا من وادي دجلة لمباراة الوداد يوم الجمعة المقبل.

ولعب ستانلي جزء من مباراة إنيمبا التي انتهت بفوز الزمالك 1-0 في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات فيما ينتظر أن يكون له دورا أكبر أمام الوداد.

وعلم FilGoal.com أن مؤمن سليمان اجتمع مع ستانلي وأكد على ثقته الكبيرة في قدراته ويعلم أنه إضافة للفريق لكن طالبه بالتركيز الشديد لإظهار أفضل ما لديه.

وظهر ستانلي بمستوى مميز في تدريبات الزمالك الأخيرة خاصة في مباراة وادي دجلة الودية التي سجل فيها هدفا من ركلة جزاء.

وتضم قائمة الزمالك الإفريقية ثلاثة مهاجمين وهم باسم مرسي وإيمانويل مايوكا وستانلي.