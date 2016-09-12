عفو رئاسي عن المدير التنفيذي للمصري المتهم في ' مذبحة بورسعيد '

أصدر عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قرارا بالعفو الرئاسي شمل محسن شتا المدير التنفيذي السابق للنادي المصري والمتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "مذبحة بورسعيد".

وأدين شتا في الحكم الثاني بالسجن المشدد خمس سنوات في أعقاب مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 مشجعا أهلاويا عقب مباراة المصري في فبراير 2012.

وذكرت صحيفة (الأهرام) في عددها الصادر صباح الأثنين أول أيام عيد الأضحى، أن مصلحة السجون قد أنهت إجراءات الإفراج عن اللواء محسن شتا المدير التنفيذي السابق للمصري وفقا لقرار رئاسي صدر عبر الجريدة الرسمية.

وأصدر السيسي عفوا رئاسيا في الجريدة الرسمية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وتضمنت المادة الأولى من القرار المنشور عبر الجريدة الرسمية السبت الماضي.

"يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية بالنسبة إلى الفئات الثالية:

أولًا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية "خمس عشرة سنة ميلادية"، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبة.

ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل، بينما جاءت فى المادة الثانية، أن "يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بمناسبة عيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2016 بالنسبة إلى الفئات التالية:-

أولًا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى فى 6/10/2016 "خمس عشرة سنة ميلادية"، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6/10/2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبة.

ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.