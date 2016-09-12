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ضبط ربة منزل بالإسكندرية أثناء محاولتها بيع سلاح نارى خاص بزوجها المسجون

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ضبط ربة منزل بالإسكندرية أثناء محاولتها بيع سلاح نارى خاص بزوجها المسجون ضبط ربة منزل بالإسكندرية أثناء محاولتها بيع سلاح نارى خاص بزوجها المسجون

>الإسكندرية - هناء أبو العز

تمكن النقيب محمد مجدى، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية من ضبط "حنان. ع" - 44 سنة ربة منزل مقيمه دائرة القسم المحكوم عليها فى القضية جنح قسم شرطة الجمرك "تبديد" غيابياً بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بحوزتها طبنجة (محدث صوت) معدله لإطلاق الأعيرة النارية "عيار 9 مم- و14 طلقة خرطوش عيار 12– و38 طلقة عيار 7.62 × 39 مم".

 

وباستجوابها، أقرت بحيازتها للطبنجة والذخائر، مؤكدة أنهم خاصين بزوجها المحبوس بسجن دمنهور العمومى على ذمة قضية قتل عمد، وأنها كانت فى سبيلها للتصرف فيهم بالبيع لمرورها بضائقة مالية.

 

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنايات قسم أول العامرية وجارى العرض على النيابة.


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