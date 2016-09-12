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القبض على شاب لاتهامه بسرقة مليون جنيه من شقيقته بالعاشر من رمضان

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القبض على شاب لاتهامه بسرقة مليون جنيه من شقيقته بالعاشر من رمضان القبض على شاب لاتهامه بسرقة مليون جنيه من شقيقته بالعاشر من رمضان

>كتبت منال العيسوى

تقدمت السيدة "م ا رأفت" ببلاغ رقم "6121" جنح قسم ثانى العاشر من رمضان تتهم فيه شقيقها القاصر "م ا ر" بسرقة 30 ألف دولار و72 ألف درهم إماراتى و274 ألف جنيه مصرى بما يعادل مليون جنيه مصرى و2 تابلت من شقتها بالمجاورة 42 بمدينة العاشر من رمضان.

 

وعلى الفور انتقلت حملة من مباحث قسم ثانى العاشر برئاسة الرائد إسلام عواد رئيس مباحث قسم ثانى ومعاونيه النقباء أحمد الخولى وأحمد القاضى وأحمد حسين ومحمود خشنة إلى موقع الحادث، وبمعاينة المكان اتضح عدم وجود كسر أو اقتحام للشقة، وأكدت تحريات المباحث أن السيدة تعمل تاجرة ملابس وأثناء سفرها للزقازيق، وعقب عودتها اكتشفت السرقة وتم القبض على شقيقها 18 عاما وزميل له ويسمى "ى ث"، والذى قام بإخفاء المبلغ المسروق عنده وتم القبض على الاثنين وجارٍ عرضهما على نيابة العاشر.

 

وخلال التحقيقات قال شقيق السيدة، إن المبلغ الذى سرقه هو نصيبه من بيعة آثار تمت خلال الفترة الماضية وأخذ مقابلها من وراء شقيقته، خوفا من مماطلتها فى إعطائها له كما فعلت مع شقيقتهما الثالثة، لكن تحريات المباحث أثبت أنه لا صحة لكلام الشاب وأن المبلغ المذكور ملك السيدة.

 

وتلقى اللواء رضا طبيلة مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمد هلال رئيس فرع البحث الجنائى بالعاشر يفيد بإلقاء القبض على "م ا ر" و"ى ا ث" وبحوزتهم المبلغ المسروق، وتم تحرير المحضر رقم "6121" جنح قسم ثانى العاشر من رمضان وجارٍ العرض على النيابة.


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