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"الآداب العامة" بالإسكندرية تضبط محلات تعرض خمورا بدون ترخيص

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"الآداب العامة" بالإسكندرية تضبط محلات تعرض خمورا بدون ترخيص "الآداب العامة" بالإسكندرية تضبط محلات تعرض خمورا بدون ترخيص

> الإسكندرية - هناء أبو العز

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة ، بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف التلوانى، من ضبط كلاً من " هاني .ص " - 52 سنة صاحب محل - كائن بدائرة قسم الدخيلة لحيازته وعرضه للبيع  " 168 " زجاجة بيرة وخمور مختلفة الأنواع والأحجام "بدون ترخيص"

كما تم ضبط "  عزت .ف " - 50 سنة صاحب محل  مقيم مركز القوصية – محافظة أسيوط كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة  السابق ضبطه في " 2 " قضية آخرهما القضيةجنح قسم الدخيلة " خمور بدون ترخيص " لحيازته وعرضه للبيع " 140 " زجاجة بيرة وخمور مختلفة الأنواع والأحجام "بدون ترخيص"

 تحرر المحضر جنح قسم الدخيلة  وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

 

 


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