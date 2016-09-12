"الآداب العامة" بالإسكندرية تضبط محلات تعرض خمورا بدون ترخيص

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة ، بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف التلوانى، من ضبط كلاً من " هاني .ص " - 52 سنة صاحب محل - كائن بدائرة قسم الدخيلة لحيازته وعرضه للبيع " 168 " زجاجة بيرة وخمور مختلفة الأنواع والأحجام "بدون ترخيص"

كما تم ضبط " عزت .ف " - 50 سنة صاحب محل مقيم مركز القوصية – محافظة أسيوط كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة السابق ضبطه في " 2 " قضية آخرهما القضيةجنح قسم الدخيلة " خمور بدون ترخيص " لحيازته وعرضه للبيع " 140 " زجاجة بيرة وخمور مختلفة الأنواع والأحجام "بدون ترخيص"

تحرر المحضر جنح قسم الدخيلة وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .