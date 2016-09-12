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سقوط عاطل بحوزته بندقية خرطوش و٣ كيلو حشيش و٥٥ كيس مخدر الفودو بالحدائق

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سقوط عاطل بحوزته بندقية خرطوش و٣ كيلو حشيش و٥٥ كيس مخدر الفودو بالحدائق سقوط عاطل بحوزته بندقية خرطوش و٣ كيلو حشيش و٥٥ كيس مخدر الفودو بالحدائق

>كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الحدائق  من ضبط ممدوح س م 31 سنة ، عاطل، والسابق اتهامه في 2 قضية اخرهما 3181 لسنة 2009م باب الشعرية " مخدرات، اثناء استقلاله السيارة رقم و ى ج 2163 ماركة نيسان فيراني اللون " ملكه " .

وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن ( بندقية خرطوش  عيار 12 مم ، وطلقة من ذات العيار) ,  وكمية من الحشيش المخدر وزنت 3 كيلو  , و 55 كيس فودو  , مبلغ مالى 2000 جنيه ، وبمناقشته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16620 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق .

 

 


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