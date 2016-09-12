سقوط عاطل بحوزته بندقية خرطوش و٣ كيلو حشيش و٥٥ كيس مخدر الفودو بالحدائق

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الحدائق من ضبط ممدوح س م 31 سنة ، عاطل، والسابق اتهامه في 2 قضية اخرهما 3181 لسنة 2009م باب الشعرية " مخدرات، اثناء استقلاله السيارة رقم و ى ج 2163 ماركة نيسان فيراني اللون " ملكه " .

وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن ( بندقية خرطوش عيار 12 مم ، وطلقة من ذات العيار) , وكمية من الحشيش المخدر وزنت 3 كيلو , و 55 كيس فودو , مبلغ مالى 2000 جنيه ، وبمناقشته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16620 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق .