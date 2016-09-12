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أوبك تتوقع إمدادات النفط من خارج المنظمة في 2017

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أوبك تتوقع إمدادات النفط من خارج المنظمة في 2017 أوبك تتوقع إمدادات النفط من خارج المنظمة في 2017

أوبك

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” الاثنين، توقعاتها لإمدادات النفط من خارج المنظمة في 2017، بسبب توقعات لفائض كبير العام المقبل.

وتستند التوقعات على دخول حقول جديدة للإنتاج، وإثبات شركات التنقيب عن النفط الصخري الأميركي مرونة أكبر من المتوقعة في التعاطي مع الخام المتدنية.

وقالت أوبك في تقرير شهري صدر الاثنين، إن متوسط الطلب على النفط من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة سيبلغ 32.48 مليون برميل يوميا في 2017 انخفاضا من 33.01 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة.

وقال التقرير إن أوبك نفسها أبقت على الإنتاج قرب أعلى مستوياته في عدة سنوات في أغسطس، حيث ضخت 33.24 مليون برميل يوميا وفق البيانات التي تجمعها أوبك من مصادر ثانوية بانخفاض قدره 23 ألف برميل يوميا عن يوليو.

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