رئيس أهلي دبي : أدعو الجماهير إلى تكثيف الحضور بالسوبر الإماراتي

وجه عبد الله بن سعيد النابودة رئيس مجلس إدارة نادي أهلي دبي الإماراتي، اليوم الاثنين، الشكر للنادي الأهل المصري وجماهيره، فى ظل الاهتمام الكبير الذى تحظى به بعثة الفريق منذ وصولها إلى القاهرة لملاقاة الجزيرة فى بطولة كأس السوبر الإماراتى.

وقال “النابودة” فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى أهلى دبي، “إقامة السوبر الإماراتي في مصر الشقيقة يحمل في طياته العديد من المعاني السامية التي لا تقتصر على النطاق الرياضي فقط”، معتبرًا أن المباراة ستكون بمثابة “رسالة سلام من البلدين الشقيقين للعالم أجمع”.

أضاف، “أدعو الجمهور للحضور بكثافة، هذه المباراة تعتبر مناسبة احتفالية في المقام الأول، وأتمنى التوفيق للفريقين، فهما من سيعكسان الصورة عن الكرة الإماراتية لذلك أتمنى أن تكون المباراة فنيًا في أفضل مستوياتها”.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها السوبر الإماراتي داخل أرض الكنانة.