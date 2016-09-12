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حريق “متعمد” بمسجد في ولاية فلوريدا الأمريكية

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حريق “متعمد” بمسجد في ولاية فلوريدا الأمريكية حريق “متعمد” بمسجد في ولاية فلوريدا الأمريكية

ارشيفية

نشب حريق، اليوم الإثنين، يشتبه بأنه “متعمد” بمسجد في ولاية فلوريدا الأمريكية، وفق مسؤول في الشرطة، قال إن المسجد ارتاده منفذ الهجوم على نادي المثليين الذي أسفر عن مقتل 49 شخصاً بالولاية نفسها قبل ثلاثة أشهر.

وقال نقيب شرطة المنطقة الواقعة على الساحل الشرقي للولاية، ديفيد ثومبسون “يُشتبه أن الحريق متعمد”.

ونشرت الشرطة تسجيلاً لكاميرات مراقبة يظهر شخصاً يقترب من المسجد قبل اشتعال النيران.

وأشار ثومبسون في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن المسجد كان يرتاده “عمر متين” منفذ هجوم نادي المثليين في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، في 12 يونيو الماضي، الذي راح ضحيته 49 قتيلاً و53 جريحاً.

ولم يتسبب حادث اليوم بوقوع ضحايا أو إصابات، وفق الشرطة.

ويأتي هذا الحريق، غداة إحياء الذكرى الـ15 لأحداث 11 سبتمبر 2001.

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