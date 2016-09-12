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مدرب الزمالك لـ في الجول: هدفنا الفوز على الوداد بنتيجة مطمئنة.. والجمهور عامل إيجابي

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مدرب الزمالك لـ في الجول: هدفنا الفوز على الوداد بنتيجة مطمئنة.. والجمهور عامل إيجابي مدرب الزمالك لـ في الجول: هدفنا الفوز على الوداد بنتيجة مطمئنة.. والجمهور عامل إيجابي

أكد علاء عبد الغني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة فريقه ضد الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لن تكون سهلة رغم وجود الجماهير.

وينتظر حضور 10 آلاف مشجع للزمالك في استاد برج العرب يوم الجمعة المقبل بعد موافقة الأمن. (التفاصيل)

وقال عبد الغني للصحفيين: "الزمالك أمامه هدف واحد وصريح وهو الفوز على الوداد بنتيجة تمطئن قبل لقاء العودة (يوم 24 سبتمبر الجاري)".

وأضاف "وجود الجماهير سيكون حافز قوي للاعبين لكنه في الوقت ذاته عليهم القتال داخل الملعب من أجل الفوز لإسعادهم".

وأتم عبد الغني "أرى أن وجود الجمهور سيكون عامل إيجابي خلال المباراة".

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فيديو اليوم السابع