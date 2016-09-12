لمريض السكر.. الترمس والحلبة يساعدان على ضبط سكر الدم

كشف الدكتور ياسر عبد الرؤوف أستاذ السكر والغدد الصماء بطب طنطا، أن هناك بعض الأطعمة رخيصة الثمن ولكنها غنية بفوائدها لمريض السكر، وخاصة خلال أيام العيد، ومن أهم هذه الأطعمة الترمس، والحلبة، لقدرتهما على خفض سكر الدم.

وأوضح أن الحلبة يتم صنعها بطريقة بسيطة جدا يعرفها معظم أهل الريف لتكون جاهزة للأكل ويمكن تناولها على هيئة مشروب ساخن.

الترمس من الأطعمة التى تعمل على خفض سكر الدم لمريض السكر

وقال الدكتور ياسر عبد الرؤوف إن هذه الأطعمة يمكن لمريض السكر تناولها بكميات كبيرة، وبدون أى ضرر منها أو حدوث خلل بسكر الدم، بل قد تكون مفيدة لزيادة استجابة الجسم للأنسولين، موضحا أنه بالنسبة لمرضى سكر النوع الأول فيتم تحديد كمية الفتة التى يتناولونها حسب حجم الجسم، موضحا أن السعرات الحرارية التى يتناولها مريض سكر النوع الأول تكون متوافقة مع وزن الجسم، بالإضافة إلى نوعية النشاط الذى يبذله أثناء اليوم، وينبه على مريض السكر بشكل عام أن يتناول جرعات الدواء المخصص له سواء من خلال الفم أو الحقن بالأنسولين، وذلك وفقا لما هو مقرر له من الطبيب المعالج.

وأشار إلى أن مرضى السكر من الأطفال عليهم بتناول القليل من الحلوى، وخاصة المصابين بسكر النوع الأول، ولكن بالقدر المسموح لهم من الطبيب المعالج، حتى لا نمنعهم من مشاركة أقرانهم الصغار خلال العيد.

وأكد أنه يسمح لهم بتناول لحم الضان حسب وزن الجسم على أن يتم تجنب الأجزاء الدهنية، وتناولها إما مشوية أو مسلوقة، ويمكن تناول طبق صغير من الفتة، يحتوى على ما يقرب من ربع رغيف من العيش البلدى، بالإضافة إلى ملعقتين من الأرز والشوربة والصلصة.

ويفضل أن يكون طبق التحلية لمريض السكر من الفواكه الطازجة بكميات معتدلة، نظرا لقيمتها الغذائية الكبيرة.