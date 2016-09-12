«المالية»: افتتاح مركز خدمة المواطنين بأبراج الوزارة بنهاية سبتمبر

أعلن الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية الانتهاء من إنشاء مركز خدمة المواطنين بأبراج وزارة المالية بمدينة نصر في القاهرة، حيث تم تزويده بخطوط تليفونية مباشرة وبريد إلكتروني لتلقي اقتراحات وشكاوي واستفسارات المواطنين ومن المنتظر افتتاحه رسميا نهاية سبتمبر الحالي.

وقال حازم، في تصريح له اليوم، إن مركز خدمة المواطنين هو أحد عناصر خطة متكاملة وافق عليها عمرو الجارحي وزير المالية، تستهدف تسهيل إجراءات التواصل مع المواطنين وسرعة الرد على الاستفسارات أو الشكاوي.

وفي إطار خطة وزير المالية العاجلة لتطوير أداء الوزارة وقطاعاتها المختلفة ومصالحها التابعة، أشار حازم إلى أن العمل يجرى على أكثر من محور الأول هو تحسين بيئة العمل حيث تم إجراء حصر شامل لمباني الوزارة ومصالحها الرئيسية بالقاهرة الكبرى وتصنيفها من حيث المواقع والمساحات وأعداد العاملين لتحديد احتياجات تلك المواقع في أولويات التطوير أو الإخلاء.

أما المحور الثاني التوسع في نشر وسائل الربط الإلكتروني وأنظمة الحاسب الآلي المتطورة لتداول وأرشفة الوثائق والبيانات والمعلومات بالتعاون مع قطاع الحاسب الآلي والثالث استخدام الأنظمة الموفرة للطاقة في تشغيل هذه المباني لضمان تحقيق أفضل بيئة عمل بالوزارة بأقل تكلفة تشغيل ممكنة.

وكشف عن الانتهاء من إخلاء بعض المقار الفرعية المؤجرة التابعة لوزارة المالية بالقاهرة والتي كانت لا تتناسب مع بيئة العمل المطلوبة، حيث تم إعادة تسكين العاملين بها في أماكن بديلة بأبراج الوزارة، بالتعاون مع قطاع الأمانة العامة تحت إشراف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وذلك لتجميع العاملين بالقطاعات ذات الصلة توفيرا لنفقات الإيجار والصيانة والتشغيل، وفقا لرؤية شاملة تتبناها الوزارة لترشيد الإنفاق وخاصة في المباني المقرر إخلاؤها للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

أ ش أ