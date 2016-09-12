التضامن الاجتماعي: انطلاق مشروع أطفال بلا مأوى 23 سبتمبر

تستعد وزارة التضامن الإجتماعى لإطلاق التدريب الخاص بفرق الشارع إستعدادا لإطلاق مشروع “أطفال بلا مأوى” والذى تنفذه الوزارة بالمشاركة مع صندوق “تحيا مصر”، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى يبلغ عددها 17 فرقة، حيث قررت بدء تدريب الفرق 20 سبتمبر الجارى عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وبدء العمل فى 23 من الشهر نفسه.

وقال مصطفى غريب، المسئول بمشروع أطفال بلا مأوى لـ ” اليوم السابع ” أن مدة التدريب هى ثلاثة أيام ثم نزولهم للميادين لبدء العمل، مشيرا الى أن تدريب الفرق سيتم من خلال شقين نظرى وآخر عملى، كما سيتم تقسيمها على المحافظات التى سينطلق بها المشروع، حيث يتم تطبيقه فى عشر محافظات هى “القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية وأسيوط والمنيا وأسوان والشرقية وبنى سويف”، كما يتم العمل على تقسيم الشباب داخل الفرق والمهام وأماكن التمركز، وستعمل فرق الشارع من خلال أتوبيسات مجهزة كوحدات متنقلة تقدم خدمات للأطفال، وتتكون فرق الشارع من أخصائى نفسى، أخصائى اجتماعى، أخصائى نشاط، ممرضة، إضافة إلى سائق.

وينطلق المشروع فور انتهاء تدريب فرق الشارع، ويتكلف 164 مليون جنيها، يمول صندوق تحيا مصر 114 مليون جنيه بالتنسيق مع 27 جمعية أهلية، ووزارة التضامن 50 مليون جنية، وقالت الوزارة إن المحافظات العشر تم اختيارها بناء على إحصاء لانتشار الظاهرة بها حيث تضم 80% من إجمالى الأطفال بلا مأوى على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعدادهم حوالى 16 ألف طفل، وفقا لتقرير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لعام 2014.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى قبل عيد الأضحى عن تعاقدها رسميا مع فرق الشارع التابعة لمشروع حماية الأطفال بلا مأوى فى محافظات القاهرة الكبرى الجيزة، القاهرة، القليوبية كمرحلة أولى، حيث تعاقد المشروع مع 21 أخصائيا نفسيا واجتماعيا للعمل فى الوحدات المتنقلة كمرحلة أولى على أن يتم التعاقد مع باقى الفرق على مرحلتين خلال شهر أكتوبر القادم.