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الأمير هاري الأجمل عالمياً

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الإثنين 12-09-2016 11:36

تصدر الأمير البريطاني هاري Harry المركز الأول في لائحة "أفراد العائلات الملكيّة الأكثر إثارة حول العالم", متفوقاً بذلك على شقيقه الأكبر الأمير وليام الذي حل في المركز التاسع والأمير السويدي كارل فيليب الذي حل في المركز الثاني.
وجاءت هذه النتائج بعد استفتاء رأي طبق على 1000 إمرأة أجراه مركز Crown Clinic في مانشستر.
وحل في المركز الثاني الأمير السويدي كارل فيليب (37 عاماً) الرابع في ترتيب خلافة عرش السويد والمتزوّج من عارضة الأزياء صوفيا هيلكفيست.
أما المركز الثالث فكان من نصيب الأمير أندريا كاسيراغي وهو الثاني في ترتيب خلافة عرش موناكو ومتزوّج من الوريثة تتيانا سانتو دومينغو.
واللافت في اللائحة كان حلول الأمير البريطاني بيتر فيليبس البالغ من العمر 38 عاماً، وهو أكبر حفيد للملكة اليزابيث،في المركز العاشر.
وخلص الإستفتاء إلى أنّ ما دفع النساء لاختيار الأمير هاري ليكون في المرتبة الأولى هو خفة ظله إضافةً إلى مظهره الخارجي.
وضمت اللائحة بالترتيب في المراكز العشر الأولى الأمير هاري، الأمير كارل فيليب – الثالث في ترتيب خلافة عرش السويد، الأمير أندريا كاسيراغي - الثاني في ترتيب خلافة عرش موناكو, الشيخ حمدان بن محمد المكتوم ولي عهد دبي ،الأمير فيليكس – الثاني في ترتيب خلافة عرش لوكسمبورغ، الأميرWenzeslaus من ليختنشتاين، فيليب السادس ملك إسبانيا، أميديو أمير بلجيكا، دوق كامبريدج – الأمير ويليام، الأمير بيتر فيليبس.
ويذكر أن الأمير هاري كان قد تبرع قبل أيام إلى حملة "املأوا المدرجات"، التي تهدف إلى شراء تذاكر دورة الألعاب البارالمبية لصالح الأطفال البرازيليين.

 

 

 

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