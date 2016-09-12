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بالفيديو: تيتانيك بالعربي تشويه للنسخة الغربية وهذه أبرز المآخذ عليه

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الإثنين 12-09-2016 14:16

القاهرة_عمرو رضا

خطفت أول تجربة لتقديم فيلم سينما مجانا عبر اليوتيوب، أنظار الجميع وحقق فيلم تيتانيك النسخة العربية، 600 ألف مشاهدة في 12 ساعة فقط، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي مناقشات حادة حول الفيلم الذي جاء مخيباً للآمال ومسيئا للنسخة الأصلية، وبعيدا عن مستوى الكوميديا المعتاد من بطله الشاب شادي سرور.
المشاهد الأولى للفيلم تضمنت توضيحا يؤكد أنه مجرد محاكاة ساخرة للفيلم العالمي، ولكنه يحترم "المأساة" الكبيرة للغارقين في المركب ، وقدمت الفنانة بشرى شخصية روز وكأنها فتاة شعبية سيئة السمعة تخطط والدتها لتزويجها من ثري عربي، بينما قدم شادي شخصية النصاب عبدالله شاك بلكنة تنتمي لمنطقة القناة المصرية، وخلال نصف ساعة توقف الفيلم الساخر أمام أبرز مشاهد الفيلم الأصلي ومنها مشهد محاولة انتحار روز، ومشهد مشاركة شاك لأسرتها وخطيبها حفل العشاء، ومشهد مقدمة السفينة الشهير، وايضا مشهد رسم اللوحة، وتم هنا تبادل الأدوار فخلع شادي سرور ملابسه بدلا من بشرى، وانتهى بمشهد الختام وغرق جاك، وتوقع الجميع أن يتم تقليد المشاهد بسخرية لاذعة، ولكنها جاءت أقرب للسوقية.
يذكر أن فيلم "تايتانيك النسخة العربية "من بطولة بشرى وشادي سرور وإخراج: محمد خضر إنتاج شريف صالح وأحمد عباس ومها ناجي، ويعد أول تجربة مصرية لتصوير فيلم بكاميرا السينما وعرضه حصريا عبر موقع اليوتيوب.

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سيدتي

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