بالصور.. محافظ بني سويف يشهد نحر 100 عجل هدية من «الأورمان ومصر الخير» للفقراء‎

المراسل : محمد شعبان

توجه المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، عقب أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز إلى مجزر اهناسيا، حيث شهد ذبح 100 عجل بقري من الأضاحي المقدمة من جمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير لتوزيعها على الأسر الفقيرة بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى حرصه على المشاركة في مثل هذه المبادرات الطيبة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني خاصة جمعية الاورمان ومؤسسة مصر الخير لإدخال السرور والبهجة على المحتاجين، والتي تأتي تطبيقًا لسنن وآداب الأعياد بهدف التوسعة على الفقراء والأيتام والمحتاجين وإرساء لمبادئ التكافل الاجتماعي، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وتعمل على توفير احتياجاتها الأساسية من خلال تضافر كافة الجهود الحكومية والأهلية لتوفير احتياجات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه أكد ممدوح حلمي مدير مشروعات جمعية الأورمان، أنه سيتم ذبح 50 عجل بقري على مدار 4 أيام بداية من اليوم والذي يشهد ذبح 10 رؤوس سيتم توزيعها على المحتاجين والفقراء باهناسيا، على أن يستمر ذبح وتوزيع باقي الأضاحي على مدار الأيام الثلاثة القادمة بمعدل 13 رأس بسمسطا و12 بالفشن و6 بالواسطى و8 بناصر مشيرين إلى أنه تم وضع خطة لذبح العجول وتوزيعها على الفئات المستحقة بناء على قاعدة بيانات تم وضع بالتنسيق مع المحافظة ومديرية الطب البيطري والتضامن الاجتماعي من خلال الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا.

كما تقوم مؤسسة مصر الخير ببني سويف بذبح 50 عجل بقري بداية من اليوم والذي يشهد ذبح وتوزيع 11 عجل باهناسيا، وعلى مدار الثلاثة الأيام القادمة سيتم ذبح وتوزيع 40 رأس على باقي المراكز بواقع 11 في بني سويف و12 بالواسطى و2 بناصر و4 ببا و6 بسمسطا و4 بالفشن، حيث سيتم توزيع 2 كيلو لكل أسرة من الأسرة المستحقة.

كما صرح العميد محمد حسن المعاصري قائد منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ببني سويف، أنه تم التنسيق الكامل مع المحافظة لتقديم التيسيرات اللازمة لاقامة منافذ ثابتة ومتحركة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، حيث وصل إجمالي ما تم دفعه للمحافظة من لحوم فريش إلى 34 طن منها 18 طن لحم بقري و10 أطنان من الفراخ و2 طن ضأن و2 طن لحم مفروم و2 طن كبدة بأسعار 55 جنيه للكيلو الضاني، و39 جنيه للحم البقري، و27 جنيه للكبدة، و20 جنيه للفراخ، و39 جنيه للحم المفروم، بجانب 11 سيارة تجوب كافة مراكز ومدن وقرى ونجوع المحافظة محملة بالسلع واللحوم فضلًا عن 13 منفذ ثابت بدائرة المحافظة.

رافق المحافظ اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام والمحاسب سرور سليمان رئيس مركز ومدينة اهناسيا والدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري، ممدوح حلمي وضياء أنور مديرًا مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف وممثلين عن مؤسسة مصر الخير ببني سويف.