رئيس بعثة الحج: ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين لـ 28 حالة

أعلن اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجاج المصريين إلى 28 حالة.

وأوضح اللواء ماهر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، أن المتوفين شملوا 11 حاجا من بعثة القرعة و9 حجاج من بعثة السياحة و4 حجاج من بعثة الجمعيات فضلا عن 4 من حجاج الفرادى.

وأضاف أنه تم دفن جميع الحجاج المتوفيين بالأراضى المقدسة وذلك بعد استئذان أهليتهم في مصر، مشيرا إلى أنه بالنسبة للحجاج المرضى الذين تم تصعيدهم الى عرفات الله بواسطة سيارات الاسعاف بالتنسيق مع السلطات الطبية السعودية تم إعادتهم مرة أخرى إلى المستشفيات عقب الانتهاء من أداء الركن الأعظم فى الحج لاستكمال علاجهم.