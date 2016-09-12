«أبو الغيط» يؤكد أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب لا يستند إلى الاعراف الدولية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، ان “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” لا يستند الى الاعراف الدولية.

وأعرب – في بيان – عن دهشته إزاء قيام الكونجرس الأمريكي بإصدار التشريع.

وصرح أبو الغيط بان القانون يتضمن أحكامًا لا تتوافق مع مباديء ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي.

واشار الى انه لا يستند إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول، ولا تقر تحت أية ذريعة فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، الوزير المفوض محمود عفيفي، في البيانه على الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية من رفض وإدانة الارهاب بكل أشكاله واحترام القانون الدولي والتمسك به.

وأضاف أن الأمين العام للجامعة العربية أعرب عن أمله في أن تتمكن الإدارة الأمريكية ،من وقف هذا القانون المعيب الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار.