القوات العراقية تحبط هجومًا لـ«داعش» ناحية القيارة

أحبطت القوات العراقية، اليوم الاثنين، هجومًا واسعًا لمسلحي تنظيم “داعش” الإرهابى على محيط ناحية “القيارة” جنوب الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقال قائد عمليات تحرير نينوى اللواء نجم الجبورى فى تصريح صحفى أن القوات تصدت لهجوم مسلحى “داعش” ودارت اشتباكات شرسة بين الجانبين؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف القوات العراقية وتدمير سبع سيارات مفخخة وقتل العديد من الإرهابيين.

كما أحبطت قوة من الشرطة الاتحادية العراقية هجومًا لتنظيم “داعش” على مقر القوة بمدينة الرطبة جنوب غرب الرمادي قرب الحدود الأردنية.

وقال مصدر أمني أن مسلحي “داعش” هاجموا مقر للشرطة الاتحادية غرب مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار، مشيرًا إلى أن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن مقتل ثلاثة من الشرطة و11 إرهابيًا بينهم ثلاثة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة.