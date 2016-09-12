دراسة تحذر من ارتفاع استهلاك السكريات لدى الأطفال

وأكد الباحثون أن النتائج المتوصل إليها تثير الكثير من القلق، وذلك لمعاناة طفل من بين كل ثلاثة أطفال في سن العاشرة من زيادة في الوزن أو البدانة المفرطة، فضلا عن معاناة طفل من بين كل ثلاثة في سن السادسة من تسوس الأسنان وعدد من المخاطر الصحية الأخرى نتيجة المبالغة في تناول كميات من السكر . وكانت الأبحاث قد أجريت على نحو 1288 بالغا وطفلا، قاموا بتدوين ما تناولونه على مدى ثلاثة إلى أربعة أيام، وووفقا للدراسة، فإن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 إلى 10 أعوام تناولوا في المتوسط نحو 100 ملل من المشروبات السكرية يوميا لتشكل نحو 13% من إجمالي استهلاكهم من السعرات الحرارية اليومية، وهو ما يعد ضعف ما يوصى به. كما وجد أن الأطفال الذين تراوحت أعمارهم ما بين 11 إلى 18 عاما، بلغ استهلاكهم من السكريات نحو 15%، وهو ما يمثل نحو خمسة أضعاف ما يوصى به.