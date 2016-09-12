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موانئ البحر الأحمر تستعد لاستقبال 6 آلاف و500 طن بوتاجاز

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موانئ البحر الأحمر تستعد لاستقبال 6 آلاف و500 طن بوتاجاز موانئ البحر الأحمر تستعد لاستقبال 6 آلاف و500 طن بوتاجاز

ميناء الإسكندرية (أرشيفية)

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، ان ميناء الزيتيات يستعد لاستقبال السفينة “ارزوجاز” وعلى متنها 6 آلاف و500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

واضاف المتحدث الإعلامي للهيئة ملاك يوسف أن الهيئة تشهد اليوم فى أول أيام عيد الأضحى المبارك انتظام حركة الركاب والبضائع بموانيها.

وأضاف المتحدث – في بيان – أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة “سينا” وعلى متنها 143 راكبا و4 برادات و10 شاحنات “تريلا” و15 سيارة.

وأشار إلى أن ميناء الغردقة شهد وصول وسفر العبارة “لابسبس” وعلى متنها 69 راكبا من مختلف الجنسيات على الخط الملاحي الداخلي “الغردقة / شرم الشيخ”.

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