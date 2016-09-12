بالصور.. مدير أمن قنا يفتتح مجمع استراحات الضباط ومخزن التعيينات بقوات الأمن

افتتح اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، اليوم الاثنين، مجمع استراحات الضباط ومخزن التعيينات بإدارة قوات الأمن بالكيلو 6 بدائرة قسم قنا.

وأشار “حسان” إلى أنه تم أفتتاح مجمع دورات مياه جديدة للمجندين داخل إدارة قوات الأمن تزامنًا مع الإحتفال بعيد الأضحى المبارك إضافة إلى مخزن حفظ التعيينات عقب تطويرهم وتحديثهم بأحدث المعدات والأدوات اللازمة لهم، مؤكدًا أن المديرية تقوم بتنفيذ سياسة الوزارة الخاصة بتطوبر المنشأت الشرطية والتابعة للوزارة وفقًا للخطة المتبعة للعمل على راحة الضباط والمجندين بمختلف القطاعات الشرطية.