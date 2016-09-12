أخبار عاجلة

بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين -
وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش -
الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع توقعات برفع الفائدة الأمريكية

Google+ Print
الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع توقعات برفع الفائدة الأمريكية الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع توقعات برفع الفائدة الأمريكية

أرشيفية

تحرك الذهب في نطاق محدود اليوم الاثنين مع زيادة جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بفعل موجة هبوط لحقت بالأسهم في الوقت الذي كبحت فيه توقعات رفع الفائدة الأمريكية هذا الشهر صعود المعدن النفيس.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في التعاملات الفورية ليظل عند 1329.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش في حين انخفض 0.1 % في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1328.30 دولار للأوقية.

وكان من شأن تصريحات تصب في اتجاه تشديد السياسة النقدية الإبقاء على آمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر على الرغم من سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة ومن بينها زيادة الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة بهامش بسيط.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.4 % إلى 18.95 دولار للأوقية.

وكان المعدن لامس أدنى مستوى منذ 2 سبتمبر عند 18.75 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين بنسبة مماثلة إلى 1054 دولارا للأوقية في حين هبط البلاديوم 0.7 % إلى 670.30 دولار للأوقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية