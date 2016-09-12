الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع توقعات برفع الفائدة الأمريكية

تحرك الذهب في نطاق محدود اليوم الاثنين مع زيادة جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بفعل موجة هبوط لحقت بالأسهم في الوقت الذي كبحت فيه توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر صعود المعدن النفيس.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في التعاملات الفورية ليظل عند 1329.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش في حين انخفض 0.1 % في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1328.30 دولار للأوقية.

وكان من شأن تصريحات تصب في اتجاه تشديد السياسة النقدية الإبقاء على آمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر على الرغم من سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة ومن بينها زيادة الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة بهامش بسيط.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.4 % إلى 18.95 دولار للأوقية.

وكان المعدن لامس أدنى مستوى منذ 2 سبتمبر عند 18.75 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين بنسبة مماثلة إلى 1054 دولارا للأوقية في حين هبط البلاديوم 0.7 % إلى 670.30 دولار للأوقية.