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غدًا.. تامر حسني يحيي حفل كأس سوبر الخليج العربي

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غدًا.. تامر حسني يحيي حفل كأس سوبر الخليج العربي غدًا.. تامر حسني يحيي حفل كأس سوبر الخليج العربي

تامر حسني

أعلن سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة، مشاركة الفنان تامر حسنى في إحياء حفل كأس سوبر الخليج العربى بين فريقي الأهلي و الجزيرة، الذي يقام بمصر في ثاني أيام عيد الأضحى باستاد 30 يونيو “الدفاع الجوي”، تحت شعار” هنعيّد في ” للترويج السياحي من السوق العربي، تقدم الحفل بين شوطي اللقاء داخل الاستاد، وذلك في إطار دعم الجماهير لحضور المباراة والحث علي خروج اللقاء بصورة جيدة.

وأكد “محمود” أهمية الحدث لتنشيط السياحة لمصر كعمل قومي من منظور توطيد العلاقات التي تربط مصر بالإمارات الشقيقة وما يصاحب الحدث من تغطية إعلامية دولية لعشاق كرة القدم وبحضور جمهور اماراتي وعربى ومصرى كبير، من المتوقع أن يبلغ 20 الف متفرج مما يساعد في تنشيط الحركة السياحية إلى مصر.

يذكر أن الهيئة تقوم بالمساهمة في تنظيم برنامج سياحي لأعضاء فريقي السوبر الإماراتي بالقاهرة.

 

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