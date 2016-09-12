مباحث التموين تضبط سيارة تبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك بالدقهلية

تمكنت مباحث التموين ومجلس مدينة محلة دمنة سيارة تبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمركز محلة دمنة بالدقهلية.

واكتشف مصطفى المهندس، رئيس مدينة محلة دمنة، أثناء جولة ميدانية بسوق المدينة، وجود سيارة ربع نقل رقم 32065 نقل المنوفية تبيع اللحوم بأسعار مدعمة.

وعقب فحص السيارة ومحتوياتها والتعرف على هوية البائعين، تلاحظ عدم وجود خط سير للسيارة ولا شهادة صحية للبائعين ولا شهادة بالمنتجات، وأن هناك تغييراً فى المنتج، وعلى الفور توجه بالسيارة إلى مركز الشرطة للتحفظ عليها واستدعاء مدير التموين، والطب البيطرى والصحة، الذين أقروا عدم صلاحية اللحوم ومحتويات السيارة للاستهلاك الآدمى وقرروا التحفظ على السيارة .