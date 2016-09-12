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وحدات حماية الشعب الكردية السورية تقول إنها ستلتزم بالهدنة

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وحدات حماية الشعب الكردية السورية تقول إنها ستلتزم بالهدنة وحدات حماية الشعب الكردية السورية تقول إنها ستلتزم بالهدنة

> بيروت (رويترز)

 قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية إنها ستوقف عملياتها الهجومية تماشيا مع اتفاق أمريكى روسى يهدف إلى وقف إطلاق النار مع غروب شمس اليوم الاثنين.

وتسيطر الوحدات على أراض فى شمال سوريا وقالت فى بيان إنها تأمل أن يسمح الاتفاق بأن تركز الجهود على قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتهيئة الأجواء اللازمة للتوصل لانتقال سياسى.

وأعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذى يضم وحدات حماية الشعب أيضا التزامه بالاتفاق. ولعب التحالف ووحدات حماية الشعب دورا قياديا فى الحملة التى تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش فى سوريا.

 


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