133 قتيلاً و395 مفقودًا بفيضانات كوريا الشمالية

أفادت حصيلة أعلنتها الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن الفيضانات في شمال شرقي كوريا الشمالية أدت إلى مصرع 133 شخصًا وفقدان 395 آخرين.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوشا” نقلاً عن أرقام كورية شمالية رسمية، إن حوالي 107 آلاف شخص اضطروا لإخلاء منازلهم بسبب فيضان نهر تومين.

وكانت الأمم المتحدة تحدثت في حصيلة سابقة الخميس عن مقتل 60 شخصًا.

ويشكل هذا النهر جزءا من الحدود بين كوريا الشمالية والصين وبين كوريا الشمالية وروسيا في جزء آخر.

ولحقت الفيضانات بحسب “فرانس برس” أضراراً بأكثر من 35 ألف منزل دمر 69% منها، حسب بيان الأمم المتحدة الذي صدر الأحد ووزع الاثنين، كما تضرر 8700 مبنى بسبب ارتفاع مستوى المياه الناجم عن أمطار غزيرة.

وأوضح البيان أن المياه غطت حوالي 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، موضحًا أن 140 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة.