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«الأسد»: سوريا مصممة على استعادة كل منطقة من الإرهابيين

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«الأسد»: سوريا مصممة على استعادة كل منطقة من الإرهابيين «الأسد»: سوريا مصممة على استعادة كل منطقة من الإرهابيين

بشار الأسد

قالت الرئاسة السورية في بيان نشر على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الرئيس بشار الأسد، قال إن البلاد مصممة على استعادة كل منطقة من “الإرهابيين”.

ونشرت الرئاسة البيان قبل ساعات من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيها الولايات المتحدة وروسيا، بحسب “رويترز”.

وأدلى الأسد بالتصريحات خلال جولة في مدينة داريا التي أجلاها مقاتلو المعارضة واستعادتها قوات الشهر الماضي.

وقال الأسد “الدولة السورية مصممة على استعادة كل منطقة من الإرهابيين، وإعادة الإعمار وبناء كل ما هدم بمعانيه البشرية والمادية”.

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