بالصور.. محافظ الوادي الجديد يشارك الأهالي صلاة العيد بالخارجة‎

أدى اللواء محمود عشماوىي محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم الاثنين، بمرافقة اللواء عصام بدير مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، صلاة عيد الأضحى المبارك

> فى ساحة مركز شباب الخارجة.

وشارك المحافظ في صلاة العيد أعضاء مجلس النواب عن دائرة الخارجة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والأحزاب وحشود كبيرة من المواطنين.

كان الآلاف من المواطنين من أبناء محافظة الوادى الجديد، أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك وسط إجراءات أمنية مشددة في الساحات والمساجد التى خصصتها

> مديرية الاوقاف بجميع مراكز المحافظة.