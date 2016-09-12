أخبار عاجلة

بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين -
وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش -
الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. محافظ الوادي الجديد يشارك الأهالي صلاة العيد بالخارجة‎

Google+ Print
جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

أدى اللواء محمود عشماوىي محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم الاثنين، بمرافقة اللواء عصام بدير مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، صلاة عيد الأضحى المبارك
> فى ساحة مركز شباب الخارجة.

وشارك المحافظ في صلاة العيد أعضاء مجلس النواب عن دائرة الخارجة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والأحزاب وحشود كبيرة من المواطنين.

كان الآلاف من المواطنين من أبناء محافظة الوادى الجديد، أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك وسط إجراءات أمنية مشددة في الساحات والمساجد التى خصصتها
> مديرية الاوقاف بجميع مراكز المحافظة.

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا