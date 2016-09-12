أخبار عاجلة

بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين -
وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش -
الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الداخلية: الإفراج بالعفو عن 759 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى

Google+ Print

14291766_1171168329593495_6323901948492622831_n

قالت وزارة الداخلية إنه تنفيذًا للقرار الجمهوري، تقرر

وأضافت الوزارة، في بيان رسمي، اليوم، الإثنين، أنه في إطار توجيهات مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بتنفيذ القرار الجمهوري رقم 416 لسنة 2016 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وتابع البيان أن قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وأكد البيان أن أعمال اللجان انتهت إلى انطباق القرار على 759 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة، وتم تنفيذ القرار، صباح اليوم، الاثنين أول أيام عيد الأضحى المبارك والإفراج عنهم من مختلف السجون على مستوى الجمهورية عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للإفراج.

14344296_1171168532926808_4639894189975897679_n 14344112_1171168416260153_2176087032876602294_n 14291766_1171168329593495_6323901948492622831_n 14292463_1171168139593514_4226641287150082322_n 14291766_1171168329593495_6323901948492622831_n

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا