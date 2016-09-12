الداخلية: الإفراج بالعفو عن 759 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى

قالت وزارة الداخلية إنه تنفيذًا للقرار الجمهوري، تقرر

وأضافت الوزارة، في بيان رسمي، اليوم، الإثنين، أنه في إطار توجيهات مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بتنفيذ القرار الجمهوري رقم 416 لسنة 2016 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وتابع البيان أن قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وأكد البيان أن أعمال اللجان انتهت إلى انطباق القرار على 759 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة، وتم تنفيذ القرار، صباح اليوم، الاثنين أول أيام عيد الأضحى المبارك والإفراج عنهم من مختلف السجون على مستوى الجمهورية عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للإفراج.