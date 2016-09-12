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القوات العراقية تحبط هجومين لداعش على القيارة بنينوى والرطبة بالأنبار

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القوات العراقية تحبط هجومين لداعش على القيارة بنينوى والرطبة بالأنبار القوات العراقية تحبط هجومين لداعش على القيارة بنينوى والرطبة بالأنبار

>بغداد /أ ش أ/

 أحبطت القوات العراقية اليوم الإثنين هجوما واسعا لمسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى على محيط ناحية "القيارة" جنوب الموصل بمحافظة نينوى شمالى العراق.

 

وقال قائد عمليات تحرير نينوى اللواء نجم الجبورى فى تصريح صحفى أن القوات تصدت لهجوم مسلحى داعش ودارت اشتباكات شرسة بين الجانبين؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف القوات العراقية وتدمير سبع سيارات مفخخة وقتل العديد من الإرهابيين.

 

كما أحبطت قوة من الشرطة الاتحادية العراقية هجوما لتنظيم داعش على مقر القوة بمدينة الرطبة جنوب غرب الرمادى قرب الحدود الأردنية.

 

وقال مصدر أمنى أن مسلحى داعش هاجموا مقر للشرطة الاتحادية غرب مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار، مشيرا إلى أن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن مقتل ثلاثة من الشرطة و11 إرهابيا بينهم ثلاثة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة.

 


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