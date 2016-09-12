محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان حكام الإمارات بمناسبة عيد الأضحى

رفع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وان يوفقه في مواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء لتعزيز التقدم والازدهار من اجل رفعة الوطن وعزته.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم في قصر المشرف أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.

فقد استقبل سموهما صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

حضر الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي.

كما استقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي كلا من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة يرافقهم عدد من الشيوخ والمسؤولين.

ودعا الجميع الله العلي القدير ان يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وان يديم عليها نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ ويوفق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليواصل تعزيز المكانة الرفيعة التي تبوأتها دولة الامارات العربية المتحدة على المستويين الاقليمي والدولي ..معبرين عن فخرهم واعتزازهم بما قدمه أبناء الإمارات من تضحيات وعطاء وبذل وشجاعة ومروءة في ساحات العز والشرف ووقوفهم الشامخ والمشرف بجانب الحق والواجب ..داعين المولى عز وجل ان يرحم شهداءنا الأبرار وان يتقبلهم في الفردوس الأعلى وان يحفظ أبناء القوات المسلحة وقوات الواجب خارج الوطن ويوفقهم في أداء واجباتهم الوطنية والإنسانية ويقيهم كل مكروه.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد استقبلا المهنئين بعيد الأضحى المبارك من المواطنين والوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وممثلي الهيئات الدولية حيث تبادلوا معهم التهاني بهذه المناسبة المباركة.

حضر الاستقبال سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين في الدولة.

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