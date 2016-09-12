طقس ثاني أيام العيد.. مائل للحرارة رطب.. والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وسيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة غدًا على بعض محافظات ومدن مصر :

القاهرة 25 – 33

الإسكندرية 25 – 30

الغردقة 27 – 37

شرم الشيخ 29 – 37

وسط الدلتا 24 – 33

أسوان 28 – 40

شلاتين 26 – 39

حلايب 27 – 37