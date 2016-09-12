الأنبا تادرس يزور محافظ بورسعيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المراسل – جمال نوفل

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، بقاعة المجلس التنفيذي بالمحافظة المهنئين بحلول عيد الأضحى من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأنبا تادرس مطران بورسعيد وبيت العائلة والشخصيات العامة.

وأكد محافظ بورسعيد في كلماته بأنه له الفخر هو وأبناء بلده وبوجود بلد مستقرة نقوم بقضاء العيد فيها رغما عن أهل الشر الذين نبعث لهم رسالة باننا سعداء بوطننا فمصر ستظل محفوظة إلى يوم الدين فالمصريين جميعًا يدًا واحدة مقدمًا التهنئة للحضور دعيًا الله أن يعود على الجميع بكل خير وسعادة.

وأثني محافظ بورسعيد علي أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مطالبًا ببذل المزيد من الجهد لأننا جميعا نعمل من أجل تلبية مطالب المواطنين وإلا رتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن كما اشاد المحافظ علي دور بيت العائلة الذي يقوم به والذي يضم كوكبة من رجال الدين المسيحي والإسلامي.

ووجة المحافظ الشكر إلى الأنبا تادرس مطران بورسعيد موكدًا بأنه ليس بجديد علي الأخوة المسيحيين أن يكونوا سابقين في تهنئة المسلمين باعيادهم موكدًا علي أن الوحدة الوطنية ببورسعيد تتجلي في ابهي صورة لها وأضاف بأن مصر الفرعونية والإسلامية والمسيحية فهي حضارة سبعة آلاف عام لنا تاريخ قوي وأضاف بأن تجمعنا اليوم يدل علي الحب والروح الطيبة بين الجميع وأكد المحافظ بأن المحافظة استعدت تمامًا لاستقبال عيد الأضحى وأن هناك غرفة عمليات الرئيسية وأخرى فرعية بالاحياء تعمل علي مدار اليوم بالكامل، مضيفًا إلى جاهزية الشاطئ والقري السياحية استعدت لاستقبال الرواد والمصطافين.