تراجع حجم الواردات من دول حوض النيل إلى 31.7 مليون دولار خلال مايو الماضي

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع حجم الواردات من دول حوض النيل إلى مصر خلال شهر مايو الماضي ليبلغ 31.71 مليون دولار مقابل 34.96 مليون دولار خلال مايو 2015، لينخفض بمقدار 3.25 مليون دولار.

وأوضح الإحصاء- في نشرته الشهرية والتى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها- أن حجم الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل خلال شهر مايو الماضي انخفض إلى 100.995 مليون دولار مقابل 102.929 مليون دولار خلال الشهر ذاته من عام 2015 لينخفض بمقدار 1.934 مليون دولار.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع حجم الصادرات إلى السودان في مايو الماضي ليبلغ 51.93 مليون دولار مقابل 51.32 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام الماضي، كما زادت الواردات من السودان في مايو الماضي لتبلغ 2.877 مليون دولار مقابل 1.818 مليون دولار خلال الشهر المناظر من 2015.

ولفت إلى أن حجم الصادرات إلى كينيا ارتفع ليبلغ 22.839 مليون دولار مقابل 21.442 مليون دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بينما تراجع حجم الواردات من كينيا خلال الفترة المذكورة لتسجل 25.606 مليون دولار مقابل 26.591 مليون دولار خلال فترة المقارنة.

وأضاف أن الصادرات إلى إثيوبيا ارتفعت خلال الفترة المذكورة ليبلغ 11.703 مليون دولار مقابل 1.513 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، كما ارتفعت الواردات من إثيوبيا لتبلغ 1.023 مليون دولار مقابل 874 مليون دولار، وارتفعت الصادرات إلى تنزانيا خلال مايو الماضي لتبلغ 6.057 مليون دولار مقابل 1.703 مليون دولار، بينما انخفضت الواردات من الكونغو خلال تلك الفترة لتبلغ 1.24 مليون دولار مقابل 5.21 مليون دولار.

وانخفضت الصادرات خلال الفترة المذكورة إلى باقي دول حوض النيل لتبلغ 8.459 مليون دولار مقابل 26.948 مليون دولار خلال فترة المقارنة.

أ ش أ