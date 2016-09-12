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7448 طلاب يتقدمون بتظلمات لوزارة التعليم فى الثانوية العامة

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7448 طلاب يتقدمون بتظلمات لوزارة التعليم فى الثانوية العامة 7448 طلاب يتقدمون بتظلمات لوزارة التعليم فى الثانوية العامة

الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم

أكد محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة أن لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية قامت باستقبال تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2015/2016 وفقًا للإجراءات التى تم إعلانها، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بفتح باب التظلمات لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة اعتبارًا من 26/7/2016.
> وأضاف سعد أن حصيلة عدد الطلاب المتقدمين للاطلاع على أوراق إجاباتهم للتظلمات قد وصل إلى (7448) طالب/ طالبة.
> وأن عدد كراسات الإجابة للمواد المتظلم منها قد وصل إلى (22549) ورقة إجابة.

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