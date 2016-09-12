مدرب الأهلي يحدد 3 فوائد لمعسكر 6 أكتوبر ويوضح أهمية مواجهة الإسماعيلي

حدد أحمد أيوب المدرب العام للأهلي 3 فوائد للمعسكر المغلق الذي خاضه الفريق في مدينة 6 أكتوبر استعدادا لانطلاق الدوري.

ويستهل الأهلي مشواره في الدوري يوم السبت المقبل بمواجهة الإسماعيلي.

وقال أيوب في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: " الفترة التي قضاها اللاعبون والجهاز بالمعسكر فرضت إطار من التركيز علي الجميع في إطار الاستعدادات لبداية الموسم الذى ينطلق بمواجهات مهمة للغاية، الإسماعيلي والمقاولون العرب ووادي دجلة".

وعن الفائدة الثانية قال "الجهاز الفني بات على دراية كاملة بإمكانيات اللاعبين، حسام البدري المدير الفني سوف يختار الأنسب للمشاركة في الفترة المقبلة خاصة وأنه يتعامل مع كل مباراة وفقا لاحتياجاتها وقدرات اللاعبين البدنية والفنية".

وللمعسكر فائدة ثالثة من وجهة نظر أيوب التي أوضحها قائلا: "المواجهتان الوديتان أمام الشمس والشرقية كانتا مهمتين بغض النظر عن النتيجة، لأن الجهاز الفني استقر بشكل كبير على بدائل العناصر الغائبة عن مواجهة الاسماعيلي وفقا لبعض الجمل والتغييرات التكتيكية التي قام بها الجهاز".

وعن مواجهة الإسماعيلي أوضح ايوب أن بداية الدوري بمواجهة مهمة وقوية قد يكون دافع قوي للاعبين للدخول في أجواء أكثر تركيزا لإخراج أفضل ما لديهم والسعي لتحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط في مشوار بطولة الدوري.

ويستأنف الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش غدا الثلاثاء.