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مستشفى الأهلي – عبد الحفيظ يوضح مواقف حجازي ومروان وربيعة

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مستشفى الأهلي – عبد الحفيظ يوضح مواقف حجازي ومروان وربيعة مستشفى الأهلي – عبد الحفيظ يوضح مواقف حجازي ومروان وربيعة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إنه أجرى اتصالا بأيمن الشربيني، الطبيب الموجود مع ثنائي الفريق أحمد حجازي ومروان محسن في ألمانيا.

وكان الثنائي قد سافر للخضوع لفحوصات تحت إشراف أحد الخبراء الألمان.

وأوضح عبد الحفيظ في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي أن حجازي ومروان سيحصلان على برنامج علاجي ينفذاه في لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

وكشف عبد الحفيظ أن الطبيب الألماني هو من سيحدد موعد عودة الثنائي للتدريبات الجماعية.

أما رامي ربيعة، فأكد عبد الحفيظ أنه سيسافر لألمانيا فور انتهاء إجازة عيد الأضحى وإنهاءه للأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر.

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