قالت الرئاسة السورية فى بيان نشر على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعى أن الرئيس بشار الأسد قال اليوم الاثنين أن البلاد مصممة على استعادة كل منطقة من "الإرهابيين".

ونشرت الرئاسة البيان قبل ساعات من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذى توسطت فيها الولايات المتحدة وروسيا.

وأدلى الأسد بالتصريحات خلال جولة فى مدينة داريا التى أجلاها مقاتلو المعارضة واستعادتها قوات الحكومة الشهر الماضى.

وقال الأسد "الدولة السورية مصممة على استعادة كل منطقة من الإرهابيين، وإعادة الإعمار وبناء كل ما هدم بمعانيه البشرية والمادية."