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بالصور .. جزار قبطى بالمنيا يذبح الأضاحى للمسلمين مجانا

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بالصور .. جزار قبطى بالمنيا يذبح الأضاحى للمسلمين مجانا بالصور .. جزار قبطى بالمنيا يذبح الأضاحى للمسلمين مجانا

>المنيا – حسن عبد الغفار

شارك عادل رسمى "شاب قبطى" يعمل بمهنة الجزارة، المسلمين فى فرحتهم بعيد الأضحى المبارك بقرية الحواصلية بمركز المنيا، وذبح الأضاحى لجميع أهالى القرية والقرى المجاورة لها مجانا.

وقال عادل لليوم السابع، إنه منذ زمن يحرص على مشاركة المسلمين فى أعيادهم وأفراحهم، وأنه صديق لأبناء قريته منذ الصغر، حتى أنهم أطلقوا عليه "جزار المسلمين"، يستعينون به ذبح الأضاحى فى عيد الأضحى من كل عام..

وأضاف عادل، أنه يستيقظ مبكرا  مع صلاة العيد، ويحمل بين يديه عدة الجزارة ويتوجه إلى منازل المسلمين ليقوم بعملية ذبح الأضاحى.

وأوضح عادل رسمى ، قائلا:" أنا أشعر بسعاده خاصة، بسبب ثقة إخواتنا المسلمين،  لأن ذلك يدل على المحبة التى تجمع بين الناس، بغض النظر عن الديانة"

الدكتور على الكيال نائب سمالوط، وسيد أبو بريدعة نائب المنيا، استعانا بـ"عادل" ، فى ذبح الأضحية، وقال "الكيال"، إن المكسب الحقيقى فى الذبح بخلاف إقامة الشعائر، يتمثل فى فرحة الفقراء والبسطاء في يوم العيد.

 

 

 

 

 

 


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