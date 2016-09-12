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لاعب المدفعجية السابق: بديل فينجر ' المقترح ' مازال أصغر من أرسنال

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لاعب المدفعجية السابق: بديل فينجر ' المقترح ' مازال أصغر من أرسنال لاعب المدفعجية السابق: بديل فينجر ' المقترح ' مازال أصغر من أرسنال

قال راي بارلور لاعب وسط أرسنال السابق إن إيدي هووي مدرب بورنموث – الذي يتم طرحه كبديل مقترح لمدرب أرسنال أرسين فينجر – مازال أصغر من أن يتولى مهمة تدريب الفريق اللندني.

ومن المتوقع أن يرحل فينجر عن أرسنال بنهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقده في يونيو 2017.

وقال بارلور في تصريحات لـ"سكاي سبورتس": "هووي يقدم عملا رائعا في بورنموث، ولكني أظن أن أرسنال أكبر منه في هذا الوقت من مشواره".

وأضاف "أرى أنه عليه أولا أن يصعد للمستوى التالي لبورنموث، ربما مثل إيفرتون، أو نادي مثل ذلك ينافس على المركز الستة الأولى، ثم الانتقال إلى فريق ينافس على الأربعة الأوائل".

وأتم "ولكن إيدي مازال يتعلم ولكني لم يخطئ إلى الآن".

وحصد أرسنال 7 نقاط في الدوري حتى الآن مبتعدا بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

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