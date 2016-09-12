بالصور.. محافظ بني سويف يوزع الهدايا على الأيتام والمرضى بأول أيام العيد

المراسل – محمد شعبان

زار المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، مؤسسة دار الدعوة التابعة للشؤون الاجتماعية بحي الرمد بمدينة بني سويف، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قام بتوزيع بعض الهدايا على أيتام الدار، لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في مثل هذه المناسبات السعيدة.

وعقب ذلك توجه المحافظ لمستشفى بني سويف العام لزيارة المرضى في بعض أقسام المستشفى وقدم لهم التهنئة بالعيد ووزع عليهم بعض الهدايا متمنيًا لهم الشفاء العاجل والتواجد بين أسرهم وذويهم، وكلف القائمين على المستشفى بضرورة توفير كل سبل الرعاية والراحة للمرضي.

رافق المحافظ اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، والمحاسب أحمد دسوقي رئيس المدينة، والاستاذ حسين يس وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، و الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.