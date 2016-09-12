أردوغان يعلن بدء إرسال مساعدات إنسانية إلى حلب

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، عن إرسال قافلة تركية تحمل مساعدات إنسانية وهدايا للأطفال إلى حلب ومناطق سورية أخرى بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وقال أردوغان فى تصريحات عقب صلاة عيد الأضحى أوردتها قناة (روسيا اليوم): “ستقوم الأمم المتحدة بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي، بإرسال أكثر من 30 شاحنة تقل كمية كبيرة من الألعاب والملابس والأغذية إلى حلب اليوم، موضحًا أن القافلة التركية ستتحرك فى الممرات الإنسانية المتفق عليها.

وأضاف الرئيس التركي أن الشحنات التركية ستنقل المساعدات إلى مناطق أخرى أيضًا، مثل منطقة الراعي وجرابلس اللتين سيطرت عليهما فصائل “الجيش الحر” المدعومة من قبل الجيش التركي فى سياق عملية “درع الفرات”.

وأكد أردوغان أن إيصال المساعدات الإنسانية يعد جزءًا من الاتفاق الذى توصل إليه وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي جون كيري، الجمعة الماضية، بشأن إحلال الهدنة فى سوريا والتعاون فى محاربة الإرهاب.

بدوره دعا رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم إلى هدنة مفتوحة فى سوريا، مشددًا على أن الحرب المستمرة فى سوريا منذ عام 2011، لم تأت بأى منفعة لأحد، داعيًا إلى تشكيل هيئات سلطة جديدة فى سوريا توحد كافة المكونات الطائفية والإثنية حول مبدأ وحدة أراضى البلاد.