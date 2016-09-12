بالصور.. محافظ بني سويف يؤدي صلاة العيد وسط آلاف المصليين ويشهد ذبح الأضحية‎

المراسل – محمد شعبان

أدى المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز، وسط جموع المصلين من أبناء محافظة بني سويف، في حضور اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء حسام الدين رفعت سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد علي المستشار العسكري للمحافظة ، والمحاسب أحمد دسوقي رئيس مدينة بني سويف ، وعدد كبير من القيادات الأمنية والعسكرية و التنفيذية ، وقيادات وعلماء الأزهر والأوقاف.

وفي خطبة العيد نوًه الخطيب الشيخ أحمد عبدالعال عن أهم ما يستفاد من عيد الأضحى المبارك قيم التضحية والعطاء والبذل حيث ضحى سيدنا إبراهيم بفلذة كبده إسماعيل ففداه ربه بذبح عظيم والآن تضحى قواتنا المسلحة بالغالي والنفيس للحفاظ على أمننا واستقرارنا، فهي تضحية العصر بحق، مشيرًا إلى أننا في أشد الحاجة إلى التضحية والجهد المخلص وأن يؤدى كل واحد منا ما عليه من واجبات للنهوض بوطننا في كافة المجالات.

وعقب الانتهاء من الصلاة والخطبة شهد المحافظ جانبًا من ذبح أحدى الأضاحي المقدمة من إدارة المسجد لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من أهالي بني سويف احياء لسنة الأضحية باعتبارها شعيرة من شعائر الإسلام لادخال السرور والفرحة على نفوس وقلوب الفقراء والمحتاجين في مثل هذا اليوم المبارك.

كما انتشرت أغاني العيد والأغاني الوطنية ضمن مظاهر الفرحة والبهجة بعيد الأضحى المبارك، وسط فرحة المواطنين وتبادلهم التهنئة بالعيد ودعائهم لبعضهم البعض بالخير واليمن والبركات ولمصر بالامن والاستقرار.

يذكر أن مديرية الأوقاف قد أتمًت استعداداتها لصلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك بتخصيص 114ساحة لأداء الصلاة بمختلف مدن و مراكز وقري المحافظة، مع تجهيز 228 خطيبًا بواقع 2 خطيب لكل ساحة “خطيب أساسى وآخر احتياطى” لأداء الخطبة والصلاة.